Finisce sotto un trattore, ferito nell'Aretino

(ANSA) - CHIUSI DELLA VERNA (AREZZO), 07 MAG - Ferito, ma non sarebbe grave, dopo essere rimasto incastrato sotto un trattore in località Sala Nuova, nel comune di Chiusi della Verna (Arezzo).

L'uomo è stato estratto daI vigili del fuoco che lo hanno affidato ai sanitari del 118, intervenuti con l'elicottero Pegaso. Sul posto anche i carabinieri e l'elicottero Drago dei vigili del fuoco di Arezzo. L'uomo è stato portato in codice giallo all'ospedale fiorentino di Careggi. (ANSA).