Festa scudetto: segna Osimhen, il Maradona esplode

(ANSA) - NAPOLI, 07 MAG - E' esploso di gioia lo stadio Maradona al gol di Osimhen, su rigore, che sugella lo scudetto già matematicamente conquistato dal Napoli.

I cinquantamila del Maradona sono balzati in piedi, incredibile il frastuono, tra cori, urla e scoppi di petardi. Un rumore assordante che risuona in tutta la città, dove i tifosi guardano la partita con la Fiorentina nei bar e in altri ritrovi per strada, o riuniti nelle case tra amici. Ogni mancata occasione del Napoli è stata sempre accompagnata da boati, udibili in tutta la città. (ANSA).