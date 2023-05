Controlli antidroga boschi Cerbaie, smantellati bivacchi pusher

(ANSA) - FUCECCHIO (FIRENZE), 07 MAG - Nuovi controlli antidroga nei boschi della zona delle Cerbaie, nel territorio di Fucecchio (Firenze), da parte dei carabinieri, con l'ausilio di unità cinofile, che hanno smantellato nove bivacchi nella macchia utilizzati dai pusher per le attività di spaccio.

Controllati anche diversi automezzi ed oltre 25 persone. Un 46enne è stato trovato in possesso di una modica quantità di marijuana per uso personale, ed è stato segnalato alla prefettura, con contestuale ritiro della patente di guida.

Sequestrato anche un veicolo per mancanza di copertura assicurativa. (ANSA).