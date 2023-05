Basetti Sani Vettori nuovo provveditore Misericordia di Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 07 MAG - Bernardo Basetti Sani Vettori è stato nominato oggi nuovo provveditore della Misericordia di Firenze. Succede all'enologo Nicolò D'Afflitto, alla guida dell'Arcicofraternita di piazza Duomo dall'1 maggio maggio del 2022, che non ha chiesto la rafferma dell'incarico.

Basetti Sani Vettori, 70 anni, è membro della Misericordia di Firenze dal 1973 e Capo di guardia dal 2003, in passato ha svolto anche il ruolo di cancelliere dell'istituzione per alcuni anni. "E' per me un grande onore essere stato chiamato a ricoprire questa importante carica - sottolinea in una nota - che porta con sé una grande responsabilità nei confronti dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, dei dipendenti e di tutti i fiorentini a cui sono rivolti i nostri servizi e il nostro impegno quotidiano. Il mio pensiero va a tutte le persone che si trovano in stato di bisogno per ragioni di salute o per difficoltà di ordine sociale o economico". Per Basetti Sani Vettori "la riforma del Terzo settore ci pone davanti a una grande sfida: saremo chiamati a compiere un profondo rinnovamento istituzionale volto a garantire il proseguimento delle attività svolte dalla nostra Arciconfraternita, nell'interesse di chi da secoli può contare sul nostro contributo di servizio e delle tantissime persone che hanno deciso e che decideranno di dedicare gratuitamente il loro tempo per il prossimo. Un particolare sguardo verrà rivolto ai giovani che hanno moltissimo da dare, soprattutto in termini di generosità e di ascolto". (ANSA).