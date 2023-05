Atletica, in 1500 per la 49/a 'Guarda Firenze'

(ANSA) - FIRENZE, 07 MAG - In circa 1500, tra adulti e ragazzi, hanno partecipato alla 49ma edizione della corsa Guarda Firenze per le vide del centro storico. Due i percorsi, uno da 10 chilometri e l'altro 'family' da tre chilometri. Tra i corridori anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Partenza e arrivo erano in piazza Duomo, con il via dato dall'assessore allo sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione.

Il primo uomo ad arrivare al traguardo, dopo 35'31", è stato Ayoub Bouras, primo anche lo scorso anno.

Tra le donne prima al traguardo la fiorentina Maddalena Pizzamano in 41'45". La corsa è organizzata da Firenze Marathon con la collaborazione di Atletica Firenze Marathon. (ANSA).