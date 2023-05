A Luigia Sorrentino il premio Ceppo poesia

(ANSA) - PISTOIA, 07 MAG - Luigia Sorrentino, con 'Piazzale senza nome' (Samuele Editore) è la vincitrice della 67ma edizione del Premio Ceppo Poesia. Ad Eleonora Rimolo, con 'Prossimo e remoto' (Pequod) il Premio Ceppo Poesia "Under 35".

Le scrittrici sono state premiate oggi a Pistoia, alla biblioteca San Giorgio, con la votazione in diretta della giuria dei giovani lettori under 35. A consegnare il riconoscimento Paolo Fabrizio Iacuzzi, direttore e presidente del Premio letterario internazionale Ceppo. (ANSA).