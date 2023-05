Infermiera Piombino assolta per 6 morti ma appello-bis su 4

La Corte di Cassazione ha confermato l'assoluzione dell'infermiera di Piombino (Livorno), Fausta Bonino, per sei casi di morte sospetta in corsia sui 10 totali di cui è stata accusata nella vicenda giudiziaria. E ci sarà un nuovo processo di appello a Firenze per i quattro decessi sospetti sui quali la Suprema Corte non ha confermato la sentenza di assoluzione della corte di appello di Firenze del 22 gennaio 2022.

I decessi avvennero fra il 2014 e il 2015 tra pazienti del reparto dove lavorava l'infermiera. Fausta Bonino era imputata con l'accusa di averne causato la morte iniettando massicce dosi di eparina alle vittime.