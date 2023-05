Incendi: a fuoco veicoli e fumo avvolge palazzi a Livorno

(ANSA) - LIVORNO, 04 MAG - Momenti di paura a Livorno, in piazza Magenta, quando per cause ancora da verificare, dal cofano di un'auto che stava immettendosi nella centralissima piazza è cominciato a uscire fumo e poi il mezzo si è incendiato. Le fiamme hanno raggiunto anche altri due veicoli posteggiati e uno scooter mentre una colonna di denso fumo nero si è sprigionata sollevandosi fino all'altezza dei palazzi. Non risultano persone coinvolte. Una delle auto è andata completamente distrutta nonostante il tempestivo arrivo dei vigili del fuoco, mentre una seconda auto ha subito seri danni.

L'incendio, inoltre, si è propagato anche alla tenda di un bar e a una bicicletta. Sul posto sono intervenute due squadre dei pompieri che hanno contenuto e poi spento le fiamme e un'ambulanza dell'Svs. (ANSA).