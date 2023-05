In Toscana 1.220 casi Covid e 14 decessi nell'ultima settimana

(ANSA) - FIRENZE, 04 MAG - A partire da oggi, 4 maggio, il bollettino sui dati Covid in Toscana sarà emesso settimanalmente tutti i giovedì. Lo rende noto la Regione spiegando che negli ultimi sette giorni si sono registrati in Toscana 1.220 nuovi casi di Coronavirus e 14 decessi: 7 uomini e 7 donne con un'età media di 83,4 anni. I ricoveri sono 183 (6 in meno rispetto alla settimana precedente,), di cui 6 (+3) in terapia intensiva. Ad oggi risultano 4.509 positivi.

Dall'inizio dell'epidemia nella regione sono 1.601.530 i contagi e 11.709 i decessi. In 4.326 (-1.508) sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi. A livello territoriale Firenze registra 303 casi in più rispetto alla settimana precedente, Prato 60, Pistoia 79, Massa Carrara 56, Lucca 159, Pisa 140, Livorno 114, Arezzo 145, Siena 91, e Grosseto 67.

