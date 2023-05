Sradicano bancomat da muro e via con bottino 45 mila euro

(ANSA) - BORGO SAN LORENZO, 03 MAG - Strappano il bancomat dal muro e scappano con un bottino di 45 mila euro. E' accaduto la notte scorsa a Borgo San Lorenzo nella filiale del Monte Paschi Siena.

I malviventi, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, avrebbero agganciato delle corde di carico a un mezzo pesante per staccare il bancomat dalla parete esterna dell'istituto di credito, in viale Matteotti. Ingenti i danni provocati alla struttura. I militari hanno rinvenuto poco distante anche un altro veicolo utilizzato per il furto e il bancomat forzato. (ANSA).