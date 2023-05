Muore investita da auto pirata, il conducente va ai domiciliari

(ANSA) - AREZZO, 02 MAG - Si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia Marco Vestri, il 55enne che ha investito e ucciso la 50enne Vanessa Bonatti mentre si trovava sul marciapiede col marito. Comparso davanti al gip Stefano Cascone, l'uomo, accusato di omicidio stradale pluriaggravato, non ha risposto. L'arresto è stato convalidato dal giudice.

Al 55enne, assistito dall'avvocato Andrea Caniato di Firenze, è stata poi applicata la misura degli arresti domiciliari, richiesta che era stata avanzata anche dal pm Emanuela Greco e confermata dopo alcune ore dal gip. L'incidente era accaduto a Vaggio, in provincia di Arezzo, sabato scorso. L'uomo, fermato ma dopo essere fuggito, venne sottoposto ad accertamenti e trovato con un tasso alcolemico rilevante.

Infine, sono stati fissati i funerali della donna che si svolgeranno giovedì prossimo alle ore 15 alla collegiata di Figline Valdarno dove la donna era originaria. (ANSA).