(ANSA) - FIRENZE, 02 MAG - Altri 69 casi e nessun morto per Covid in Toscana nelle 24 ore secondo il consueto rapporto quotidiano della Regione. Restano 11.700 le vittime dall'inizio dell'epidemia nella regione.

I nuovi casi (31 confermati con tampone molecolare, 38 con test rapido) portano il numero dei contagi rilevati nella regione dall'inizio della pandemia a 1.600.998. Il rapporto fra positivi rilevati e tamponi effettuati nelle 24 ore risale al 5,7% dal 3% del rilevamento di ieri. I guariti sono stati 29 con tampone negativo e raggiungono quota 1.585.172 (99% dei casi totali). I positivi attuali risultano 4.126 (+1% rispetto a ieri). Tra loro 171 sono ricoverati (+6 persone il saldo fra ricoveri e dimissioni rispetto a ieri) di cui 6 in terapia intensiva (-1 persona il saldo fra ingressi e uscite rispetto a ieri).

Altri 3.955 positivi sono in isolamento a casa, "perché - spiega la Regione - presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano privi di sintomi" (+34 persone rispetto a ieri, pari al +0,9%). (ANSA).