Una borsa di studio per il figlio di Luana D'Orazio

"Il Gran Premio di ippica di Agnano ricorda Luana D'Orazio. Nel giorno dedicato ai lavoratori abbiamo deciso di celebrare la memoria della giovane Luana, rimasta vittima di un tragico incidente sul posto di lavoro, con una cerimonia che si è tenuta a margine dello svolgimento della prima corsa della manifestazione, intitolata a Luana D'Orazio".

Lo rende noto il sottosegretario al Masaf, Patrizio La Pietra.

"In occasione del Gran Premio di ippica di Agnano e in concomitanza con la ricorrenza del primo maggio, di concerto con il ministro Francesco Lollobrigida, abbiamo voluto invitare Emma Marrazzo, madre della giovane Luana, a partecipare alla manifestazione, per consegnarle una borsa di studio per suo nipote Alessio, il piccolo figlio di Luana D'Orazio, una giovane mamma e lavoratrice scomparsa troppo presto", sottolinea.

