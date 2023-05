Rischio vento forte, codice giallo a Firenze e provincia

(ANSA) - FIRENZE, 01 MAG - Domani a Firenze codice giallo per rischio vento forte. Lo stabilisce il nuovo bollettino di valutazione delle criticità del centro funzionale regionale (Cfr). L'allerta riguarda, oltre Firenze, anche i comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. Il codice giallo, si spiega da Palazzo Vecchio, scatterà alle 10 di martedì 2 maggio e si concluderà, quattordici ore dopo, alla mezzanotte.

Secondo gli esperti per domani, in Toscana, è previsto un "vento forte da nord nord-est sui crinali appenninici e sulle zone centro-settentrionali esposte al flusso. Raffiche fino a 50-60 km/h sulle zone di pianura, fino a 60-80 km/h su quelle di collina, fino a 80-100 km/h sui crinali". (ANSA).