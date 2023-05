A1,chiuso una notte tratto Valdarno-Arezzo in sud

(ANSA) - FIRENZE, 01 MAG - Chiuso la notte tra il 4 e il 5 maggio il tratto dell'A1 tra i caselli di Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Lo rende noto Aspi spiegando che la chiusura è necessaria "per consentire lavori propedeutici al consolidamento della scarpata". Lo stop al traffico scatterà dalle 22 di giovedì 4 maggio alle 6 di venerdì 5 maggio. In alternativa Aspi consiglia, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Valdarno, di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sull'A1 alla stazione di Arezzo.

Sempre sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di installazione di new jersey, nelle due notti di mercoledì 3 e giovedì 4 maggio, con orario 22-60, sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano e Barberino, verso Bologna. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, Aspi consiglia di "percorrere la Sp8 Barberinese dove, per l'occasione, verrà predisposta idonea segnaletica gialla indicante 'Bologna' e rientrare sulla A1 alla stazione di Barberino". (ANSA).