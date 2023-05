A fuoco due baracche a Scandicci, nessun ferito

(ANSA) - SCANDICCI (FIRENZE), 01 MAG - I vigili del fuoco sono intervenuti ieri intorno alle 21:20 nel comune di Scandicci (Firenze) per l'incendio di due baracche in Via Romania angolo via la Torre, in prossimità del Sgc Firenze-Pisa-Livorno.

All'interno vi erano un'autovettura ed un furgone e alcune masserizie. Non ci sono feriti: al momento del rogo nelle baracche non c'erano nessuno.

I pompieri, intervenuti dal distaccamento di Firenze ovest con due squadre e due autobotti per un totale di 14 uomini e 4 automezzi, hanno provveduto a spegnere le fiamme e poi allo smassamento. Non si segnalano danni a persone. Sul posto anche le forse dell'ordine. Da chiarire le cause dell'incendio.

