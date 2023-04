Psichiatra uccisa: figlia,mia madre supereroe,rimarrà sempre

(ANSA) - PISA, 30 APR - "La mia mamma era azione, era passione. Mi ha sempre insegnato che ci sono cose su cui non abbiamo controllo ma anche a individuare anche un piccolo aspetto su cui possiamo avere margine d'azione. Ho cercato in ogni modo di trovare un pensiero per andare avanti. Non trovavo niente che mi desse pace, poi ho capito che sei un'eroina e che avevi una risposta per tutto". Lo ha detto la figlia più grande di Barbara Capovani, Alice, intervenendo con la voce rotta dal pianto alla commemorazione pubblica della madre alla Sapienza di Pisa.

"Mia madre - ha aggiunto - ha passato la vita ad aiutare gli altri, ha dato un pezzetto di puzzle a ognuno di noi ogni volta che è stato necessario. Ognuno di noi che l'ha avuta accanto a sé ha ricevuto questo pezzetto e così tutti insieme formiamo il puzzle anche servono centinaia e centinaia di pezzetti per formare Barbara Capovani, ma insieme possiamo ed è l'unico modo per averla con noi e portare avanti quello che ci ha trasmesso.

Saremo lei ogni volta che non avremo paura, che lotteremo per ciò che è giusto e proteggeremo chi è in difficoltà, che daremo la vita, ogni volta che ci fermeremo ad accarezzare per strada i cani sconosciuti. Ho avuto la fortuna di essere cresciuta da un supereroe, i veri eroi non muoiono mai ma rimangono per sempre".

Dopo di lei è intervenuta la figlia più piccola ancora minorenne: "Un mostro ti ha portata via. Per noi avresti fatto di tutto, non è giusto che sia capitato a te. Tutti i tuoi abbracci sono nel nostro cuore". Infine, il compagno Michele Bellandi, commosso, ha detto di sentirsi "sollevato perché la più grossa preoccupazione era renderle giustizia e far capire chi era: era piccolina ma fortissima, scattante, impossibile da fermare". "Barbara - ha spiegato - aveva intuito, intelligenza, competenze e voglia di aiutare e soprattutto sapeva sempre trovare le soluzioni. A 6 anni ha deciso di essere una psichiatra e ci è riuscita: la sua era una missione, non c'erano vacanze, chi provava a metterle i bastoni tra le ruote era sconfitto in partenza". (ANSA).