Atp Madrid: Arnaldi sconfitto, agli ottavi va Munar

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Matteo Arnaldi è stato eliminato nel terzo turno dal torneo di Madrid, sconfitto in tre set dallo spagnolo Jaume Munar col punteggio di 3-6, 6-1, 6-1. Il sanremese, in caso di vittoria, avrebbe raggiunto per la prima volta gli ottavo in un Masters 1000. (ANSA).