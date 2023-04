Zanetti, 'parte un mini-campionato, l'Empoli merita la salvezza'

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 29 APR - "La partita è difficile perché sono forti. Nel girone di ritorno stanno facendo quello per cui è costruito, è evidente che la partita dal punto di vista tecnico sia complicata. Le motivazioni devono fare la differenza per noi. Questa settimana abbiamo messo un punto sul passato, perché la negatività non ci dà vantaggi. Bisogna proiettarsi nel futuro di queste sette partite che mancano.

Dobbiamo avere la forza di superare gli ostacoli". Il tecnico dell'Empoli Paolo Zanetti presenta così il match di domani a Reggio Emilia col Sassuolo.

Novità sono attese in formazione: "Vicario torna a essere titolare, ringrazio però Perisan che ha svolto alla grande il suo lavoro. Recuperiamo anche Akpa Akpro e Fazzini anche se a mezzo servizio. Il gruppo si è amalgamato, ha armonia e siamo tutti quanti uniti" dice l'allenatore dei toscani.

Nelle ultime gare l'Empoli sembra essersi seduta: "Non voglio parlare molto del passato, ma la verità è che l'unico atteggiamento sbagliato è stato a Cremona. Quella partita ci ha messo nella condizione in cui nessuno pensava di arrivare. Quando si fanno tanti punti all'inizio si rischia di perdere la fame e poi subentra la paura. Ora guardare gli altri non ci interessa, ora conta fare noi stessi e penso che questa squadra si meriti di raggiungere la salvezza. Dobbiamo tornare a essere più convinti di noi stessi". Con la gara di Sassuolo, seguita da Bologna e poi Salernitana entrambe in casa quella che arriva può essere la settimana decisiva: "Sulla carta è così, poi le partite vanno giocate. Qualche punto lo abbiamo fatto anche con squadre importanti. Sono talmente poche le partite che vanno affrontate una alla volta. Questo è una sorta di mini-campionato, in cui dobbiamo fare i nostri punti che pensiamo di meritare per quel che abbiamo fatto vedere. Dobbiamo affrontare una gara alla volta, senza aumentare la pressione".

(ANSA).