Tiro a volo: Cdm in Egitto; vince Rossetti, Sdruccioli secondo

(ANSA) - IL CAIRO, 29 APR - Giornata ricchissima di soddisfazioni per la nazionale italiana di tiro a volo impegnata nella gara di Skeet della 'tappa' di Coppa del Mondo a Il Cairo.

Nella prova maschile si è imposto l'olimpionico di Rio 2016 Gabriele Rossetti, poliziotto toscano, che in finale ha battuto 39-38 l'altro azzurro Elia Sdruccioli. Bronzo al danese Jesper Hansen, fermatosi a quota 26.

Italia sul podio anche nella gara femminile, con Simona Scocchetti argento, battuta soltanto (35-33) dalla fortissima cinese Yiting Jiang. Terzo posto per la tedesca Nadine Messerchmidt. (ANSA).