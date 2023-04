Muore investita da auto pirata, conducente poi rintracciato

Investita ed uccisa davanti casa da un'auto il cui conducente è scappato, venendo successivamente individuato dai carabinieri. Questa la ricostruzione dell'incidente costato la vita stamani a una 50enne di Vaggio, nel comune di Castelfranco Pian di Sco (Arezzo), Vanessa Bonatti.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri la donna era lungo via del Varco quando è stata investita da un'auto Opel datasi poi alla fuga. Sul luogo dell'incidente sono accorsi i mezzi e il personale 118 della Asl Tse con un'automedica del Valdarno, la Misericordia di Faella e il Pegaso1. Nonostante i disperati tentativi di rianimazione la cinquantenne è morta poco dopo l'incidente. L'investitore è stato rintracciato e portato in caserma dai carabinieri. In base alla ricostruzione la donna era uscita di casa con il compagno per portare a spasso i loro due cani. Al rientro, davanti al cancello di casa, è stata travolta dalla Opel ritrovata poi parcheggiata, con una ruota squarciata, da quanto ricostruito, a seguito dell'incidente, in zona Castagneta, alle porte di Piandiscò. I carabinieri sono poi risaliti all'identità dell'automobilista, che abita in zona.

L'uomo é stato quindi rintracciato e portato nella caserma dei Carabinieri.