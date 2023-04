Psichiatra uccisa: autopsia, tanti colpi in testa e al volto

(ANSA) - PISA, 28 APR - Barbara Capovani, la psichiatra aggredita mortalmente fuori dal suo reparto venerdì scorso a Pisa, è stata uccisa con almeno una decina di colpi alla testa e al volto, sferrati con un oggetto contundente "molto duro e smussato", come un mattarello. E' quanto si apprende da ambienti investigativi relativamente all'autopsia eseguita oggi dal medico legale Marco Di Paolo.

I colpi hanno raggiunto la donna prima alla testa, mentre dava le spalle al suo aggressore ed era intenta a slegare la bicicletta per fare ritorno a casa, e poi nella ragione cranio-facciale, e dunque sferrati frontalmente dall'omicida.

Dell'omicidio è accusato Gianluca Paul Seung, 35enne di Torre del Lago (Lucca), suo ex paziente, che da domenica si trova rinchiuso in regime di custodia cautelare nel centro clinico del carcere Don Bosco di Pisa. Gli inquirenti gli contestano anche l'aggravante della premeditazione. Entro 60 giorni il medico legale consegnerà alle parti le sue conclusioni rispetto all'esame autoptico eseguito oggi e finalizzato anche a individuare l'oggetto utilizzato durante l'aggressione. (ANSA).