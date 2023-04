Navi da crociera fanno 18 scali al porto di Marina di Carrara

(ANSA) - MARINA DI CARRARA (MASSA CARRARA), 28 APR - Entra nel vivo la stagione crocieristica nel porto di Marina di Carrara con 18 scali da maggio ad ottobre di Artemis, Valiant Lady e Athena. Dopo aver inaugurato il 16 e il 26 aprile la stagione crocieristica del Porto di Marina di Carrara, tornerà sabato 6 e martedì 16 maggio Artemis, la piccola e lussuosa nave da crociera che sta proseguendo il suo tour nel Mediterraneo per turisti del Nord America. Di proprietà della Overseas Adventure Travel, la nave è lunga 60 metri e larga 11 ed ha 25 cabine per un massimo di 50 passeggeri.

Dopo i due scali di Artemis martedì 23 maggio arriverà la Valiant Lady che tornerà, sempre di martedì, il 6 e il 21 giugno, il 4 e il 18 luglio, il primo e il 29 agosto nei successivi il 6 e il 21 con l'intermezzo, domenica 6 agosto di Artemis.

La Valiant Lady, gemella della Scarlet Lady, è una nave da crociera della flotta Virgin Voyages, costruita da Fincantieri a Sestri Ponente (Genova), consegnata nel luglio del 2021, ha una stazza di 110.000 tonnellate e una lunghezza di 278 metri, per una capacità di 2.770 passeggeri e 1.160 membri dell'equipaggio.

Si sviluppa su 17 ponti, di cui 13 accessibili ai passeggeri.

Sul ponte 15 sono presenti 78 lussuose suite con un totale di 1.430 cabine.

La terza nave che farà scalo a Marina di Carrara è la Athena, gemella della Artemis, da 50 passeggeri, in arrivo mercoledì il 21 giugno e sabato primo luglio.

A settembre sono previsti due scali martedì 12 e martedì 26 della Lady Valiant che chiuderà la stagione crocieristica a Marina di Carrara martedì 24 ottobre. (ANSA).