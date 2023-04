Classe di liceali romani in gita aggredita a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 28 APR - Studente reagisce a un apprezzamento rivolto ad una compagna di scuola e viene colpito da un gruppo di giovani. Spintoni anche a una professoressa che interviene per difendere l'allievo. E' la disavventura vissuta ieri pomeriggio a Firenze, in piazza della stazione, da una classe di liceali romani in gita nel capoluogo toscano. La vicenda è stata finora ricostruita sulla base di una segnalazione della professoressa alla polizia ferroviaria, che sta ora indagando sulla vicenda.

La classe di 15 studenti, 11 ragazze e quattro ragazzi, ieri intorno alle 19, era diretta in stazione Santa Maria Novella per ripartire alla volta della capitale, quando, in base a una prima ricostruzione, i liceali hanno incrociato un gruppo di circa dieci giovani, verosimilmente di origine straniera. Uno di questi avrebbe rivolto attenzioni a una studentessa con diversi apprezzamenti e sarebbe stato redarguito da un liceale. Da qui, secondo quanto emerso, sarebbe nato un battibecco tra i due giovani, poi degenerato. Lo studente romano sarebbe stato accerchiato e colpito anche dagli altri appartenenti al gruppo di stranieri, e quando la professoressa ha tentato di separare i litiganti sarebbe stata spintonata. Studenti e docente sono riusciti a fuggire e rifugiarsi in stazione, e dopo aver contattato la polizia ferroviaria sono saliti sul treno che li ha riportati a Roma. Nessuno avrebbe fatto ricorso a cure mediche. (ANSA).