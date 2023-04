(ANSA) - FIRENZE, 27 APR - Altri 363 nuovi casi e nessun morto per Covid in Toscana nelle 24 ore. Restano quindi 11.695 i deceduti dall'inizio dell'epidemia. E' il settimo giorno ad aprile in cui la Regione non registra decessi nei pazienti Covid.

I nuovi casi (90 confermati con tampone molecolare, 273 con test rapido) portano il numero dei contagi rilevati nella regione dall'inizio della pandemia a 1.600.310 (+0,02% rispetto al giorno precedente). Il rapporto fra positivi rilevati e tamponi effettuati è del 9,3%, in risalita dall'8,7% del giorno precedente. I guariti crescono del +0,03% - sono state 415 persone con tampone negativo nelle 24 ore, un numero superiore ai nuovi positivi nello stesso periodo - e raggiungono quota 1.582.592 (98,9% dei casi totali). I positivi attuali sono 6.023 in discesa del -0,9% rispetto a ieri. Tra loro 189 sono ricoverati in ospedale (+7 persone il saldo fra ricoveri e dimissioni rispetto a ieri) di cui tre in terapia intensiva (-2 persone il saldo fra ingressi e uscite rispetto a ieri). Altri 5.834 positivi sono in isolamento a casa, "perché - afferma la Regione - presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi" (-59 persone rispetto a ieri, pari al -1%). (ANSA).