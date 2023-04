Coppa Italia: Firenze si mobilita per la semifinale

(ANSA) - FIRENZE, 25 APR - Dopo un giorno di riposo la Fiorentina è tornata ad allenarsi in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia di giovedì alle 21 allo stadio Franchi contro la Cremonese, superata all'andata per 2-0 grazie ai gol di Cabral e Nico Gonzalez. La sfida di giovedì è attesissima dai tifosi che si stanno mobilitando da giorni a caccia di un biglietto. Ad ora sono oltre 25mila i tagliandi venduti, secondo le previsioni saranno superati i 30mila (e non è certo la prima volta in questa stagione). In tribuna è annunciato anche il presidente Rocco Commisso di ritorno da un periodo trascorso negli Usa.

All'invito lanciato dai club della curva Fiesole attraverso un comunicato in cui si è annunciato anche l'allestimento di una coreografia ha risposto oggi la stessa società viola che, tramite i propri canali social, sta spingendo i tifosi ad acquistare i biglietti: ''Vogliamo credere che qualcosa di straordinario sia possibile. Uniti, ti aspettiamo allo stadio'' il messaggio diffuso. L'obiettivo, ribadito dai tifosi anche con striscioni esposti oggi in alcune zone della città, è riempire il Franchi e sostenere la squadra impegnata in una gara che vale l'accesso alla finale di Coppa Italia a 9 anni di distanza dall'ultima disputata.

I due ko rimediati contro il Lech Poznan in Conference League (ma la Fiorentina è riuscita comunque ad accedere alle semifinali) e contro il Monza in campionato dovranno servire da monito ai viola per non ripetere certi errori. Rispetto alla trasferta di domenica Italiano conta di riavere a disposizione Nico Gonzalez, Ikoné e Brekalo, ma rischia fortemente di dover rinunciare ancora Bonaventura sempre alle prese con un fastidio muscolare rimediata giovedì scorso.

Tra i più attesi Cabral che oggi ha compiuto 25 anni: il centravanti brasiliano, attuale capocannoniere viola con 15 reti fra Serie A e coppe, ha ricevuto gli auguri, oltreché dalla propria società, anche dalla Uefa che gli ha dedicato sui propri canali un video con tutti i suoi gol realizzati in Conference.

(ANSA).