25 aprile: in Toscana cerimonie a Firenze, polemica a Grosseto

(ANSA) - FIRENZE, 25 APR - Tante cerimonie istituzionali in Toscana per celebrare il 25 aprile durante l'intera giornata.

Stamani a Firenze alzabandiera solenne e consueta deposizione della corona di alloro al monumento ai caduti in piazza dell'Unità d'Italia alla presenza del sindaco Dario Nardella, del prefetto Francesca Ferrandino, del presidente della Regione Eugenio Giani, di una delegazione delle Forze armate, a cui ha fatto seguito un corteo fino a Palazzo Vecchio per le orazioni.

Tra le autorità c'era anche il deputato fiorentino di Fdi Giovanni Donzelli. Ha seguito invece la cerimonia in mezzo ai cittadini, il senatore Matteo Renzi, leader di Italia Viva. Sempre a Firenze, invece, iniziativa personale al cimitero militare Usa a Falciani del leader della Lega Matteo Salvini che ha reso omaggio ai soldati americani caduti nella Seconda Guerra Mondiale durante la risalita dell'Italia, deponendovi una corona di fiori.

Polemica invece a Grosseto per l'intitolazione di una strada a Giorgio Almirante: l'Anpi ha fischiato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e cantato Bella Ciao al punto da farlo rinunciare a parlare. Il sindaco ha interrotto il discorso. Nel pomeriggio cerimonia anche a Sant'Anna di Stazzema, luogo di eccidio nazifascista. Corone di fiori sono state portate nei tanti luoghi toscani di rappresaglia dove da parte delle truppe tedesche e dei reparti fascisti ci furono stragi e fucilazioni di civili, di soldati e di partigiani.

