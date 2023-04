Ricercato per truffa in Russia, 56enne arrestato a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 24 APR - Ricercato in tutto in mondo per una truffa da 200mila euro messa a segno in Russia, era in vacanza a Firenze. Alexander Bobovnikov 56 anni, è stato arrestato sabato scorso grazie all'alert del portale della questura Alloggiati web ed è rinchiuso nel carcere di Sollicciano. Adesso il caso passa alla Corte d'appello di Firenze che dovrà decidere sulla estradizione chiesta dalla Russia.

Nel 2022, la Corte di Mosca aveva emesso un mandato di arresto a fini estradizionali per Bobovnikov, accusato di truffa, reato per cui rischia una pena fino a 10 anni di reclusione. Il 56enne, secondo quanto ricostruito, avrebbe ottenuto oltre 18 milioni di rubli russi (il corrispettivo di circa 200mila euro) da un altro uomo, con la promessa di aiutarlo a cercare lavoro nelle agenzie governative. Ma una volta ricevuto il denaro, Bobovnikov lo avrebbe speso per sé, disattendendo l'impegno.

Il turista russo era arrivato da solo a Firenze. Viaggiava con il suo documento di identità che ha consegnato alla reception dell'albergo, nel centro storico di Firenze. L'allarme è scattato quando il concierge ha inserito i dati nel terminale degli ospiti delle strutture turistiche ed è emerso che era un ricercato internazionale. Alle 8 di sabato mattina, gli agenti hanno arrestato il cittadino russo in albergo. (ANSA).