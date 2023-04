Direttivo Lega Pro, rinviato l'inizio dei play off

(ANSA) - ROMA, 24 APR - Il consiglio direttivo della Lega Pro, che si è riunito a Firenze, ha deciso di rinviare il meeting, in programma sempre oggi, tra le squadre che avrebbero dovuto partecipare ai playoff, stabilendo che nel corso della prossima riunione di consiglio, quella di giovedì, sarà fatto il punto della situazione e saranno prese eventuali nuove decisioni.

Questo perché il direttivo della lega della terza serie calcistica ha dovuto discutere, come riferisce un comunicato della Lega Pro, "dei procedimenti pendenti dinanzi alla giustizia sportiva che coinvolgono alcuni club di Serie C".

I nomi della società non vengono fatti, ma il riferimento è alla situazione del Siena, deferito dal procuratore federale a causa del mancato versamento delle ritenute Irpef relative al periodo novembre-agosto 21-22. Se la violazione fosse accertata la squadra toscana potrebbe rischiare una penalizzazione i due punti in classifica, quelli previsti da regolamento per il mancato pagamento o di stipendi o di contributi. E' quindi praticamente certo che, tra ricorsi e controricorsi, ci sarà lo slittamento dei playoff, la cui data iniziale era prevista già per domenica prossima, 30 aprile.

Gli spareggi che metteranno in palio un posto in Serie B dovrebbero slittare di una decina di giorni (probabile inizio l'11 maggio), ma in ogni caso occorrerà attendere il direttivo di giovedì. In attesa degli esiti della giustizia sportiva, con il -2 al Siena, che ha chiuso la stagione regolare del girone B al nono posto con 48 punti, entrerebbe nei playoff la Recanatese che, undicesima a quota 47, ha mancato l'accesso solo per la sfavorevole differenza reti generale nei confronti del Rimini.

(ANSA).