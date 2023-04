Assalto con esplosivo a bancomat a Fucecchio, via 15000 euro

(ANSA) - FUCECCHIO (FIRENZE), 22 APR - Assalto a uno sportello bancomat con l'esplosivo, intorno alle 5, a Fucecchio (Firenze) presso un'agenzia bancaria. Dopo lo scoppio, i ladri hanno portato via banconote per una somma di 15.000 euro circa.

Sono in corso gli accertamenti sui danneggiamenti che ha subito la struttura. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Empoli che hanno effettuato il sopralluogo e indagano anche grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici o privati nella zona. (ANSA).