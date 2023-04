Uccide moglie e suocera: vescovo 'Giustizia faccia il corso'

(ANSA) - AREZZO, 21 APR - "Sconcerto, sgomento, rabbia, dolore, silenzio. Sono alcuni sentimenti che portiamo nel cuore come persone e come comunità cittadina ed ecclesiale nel dare il saluto funebre a Sara e Brunetta. Ancor di più ci indigna il fatto che tale delitto sia stato scatenato contro due donne indifese e innocenti, un nuovo episodio di femminicidio, atto di assoluta assenza di umanità, di cieca violenza, di ferite inferte anche ai figli di Sara, nella casa dell'omicidio.

Insieme a tutti questi sentimenti ci accompagna la convinzione che la giustizia possa e debba fare il proprio corso verso chi ha perpetrato un tale atroce duplice delitto". Ha aperto cosi l'omelia il vescovo di Arezzo Andrea Migliavacca, celebrando i funerali in cattedrale di Brunetta Ridolfi, 76 anni e di Sara Ruschi, 35 anni, madre e figlia uccise dal compagno di quest'ultima, il 38enne Jawad Hicham, che ora è in carcere. Ai funerali della due donne vittime di femminicidio era presente il figlio 16enne della coppia, con il nonno, gli zii e tutti i compagni di scuola.

Il vescovo Migliavacca ha proseguito: "Di fronte a tanto dolore e violenza, di fronte alla barbarie del delitto che è stato scatenato ci accompagna anche una domanda: cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare noi di fronte all'irreparabile? C'è un gesto che è capace di trasmettere quanto abbiamo nel cuore, i desideri e i sentimenti, un gesto che ci apre all'incontro con l'altro, alla relazione, al farci vicino e condividere, un gesto che possiamo fare: è l'abbraccio, abbracciare".

Un abbraccio esteso alla famiglia, alla comunità aretina e a Sara e Brunetta che: "vittime di questo atroce delitto. E' l'abbraccio di tutti noi. Le affidiamo, abbracciandole, all'abbraccio del Padre che accoglie, ma la casa è il Regno della vita". (ANSA).