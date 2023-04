A Poggio a Caiano le opere grafiche del giovane Soffici

(ANSA) - POGGIO A CAIANO (PRATO), 21 APR - Un'esposizione di riviste parigine e di opere grafiche eseguite nell'arco temporale 1900-1906: è quanto propone la mostra 'Parigi 1900-1906. Il primo Soffici', allestita nelle Scuderie Medicee di Poggio a Caiano (Prato). L'esposizione, che si inaugura domani 22 aprile, ha come oggetto l'inizio della carriera artistica di Ardengo Soffici, ovvero quando l'artista ventenne abitava a Parigi e si guadagnava da vivere collaborando a riviste umoristiche, di argomento leggero e di costume. Visibili una selezione di documenti grafici provenienti dal Fondo Luigi Corsetti, direttore del Museo Soffici scomparso repentinamente a cui è dedicata l'iniziativa, che ripercorrono una traccia del lavoro sofficiano da leggere come itinerario delle frequentazioni dell'epoca. In occasione dell'inaugurazione della mostra, si spiega in una nota, la sala espositiva delle Scuderie Medicee sarà intitolata proprio alla memoria di Luigi Corsetti.

Come ulteriore tributo alla memoria di Corsetti, sempre domani sarà anche pubblicato sul sito istituzionale l'avviso pubblico per una borsa di studio del valore di 1500 euro, per studenti con progetti di ricerca sulla storia, l'arte e la cultura di Poggio a Caiano. La direttrice del museo, Giulia Ballerini spiega che "per la prima volta, grazie a questa esposizione, vengono affiancate le riviste parigine con cui Soffici collaborava e le opere grafiche da lui eseguite nell'arco temporale 1900-1906. Accanto alle vignette umoristiche, che restituiscono il sapore della Belle Epoque, troviamo disegni in cui emerge già una concezione pittorica più strutturata, che caratterizzerà le opere del Soffici maturo. Questa mostra restituisce una visione organica dell'operato di Soffici ai primi del '900 affiancando opere in rotazione al Museo Soffici a quelle in deposito e ad altre richieste in prestito a collezionisti. I fogli che vengono proposti - hanno almeno 120 anni di età e alcuni sono inediti". (ANSA).