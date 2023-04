Nave Emergency a Carrara, la polizia ha arrestato 2 scafisti

(ANSA) - MARINA DI CARRARA (MASSA CARRARA), 20 APR - La polizia ha sottoposto a fermo come indiziati delitto di due scafisti dopo lo sbarco di 55 migranti ieri dalla nave 'Life support' di Emergency a Marina di Carrara. La squadra mobile della questura di Massa Carrara ha scoperto un sistema di geolocalizzazione satellitare, apparecchio verosimilmente utilizzato da alcuni tra i migranti a bordo di un'imbarcazione salpata clandestinamente dalla Libia per fare ingresso illegale nelle acque territoriali italiane. Da qui l'indagine ha portato a fermare due persone provenienti del sub Sahara, uno sarebbe il conducente di un gommone di fortuna e il complice l'aiutante di bordo.

I due presunti scafisti sono stati fermati dalla squadra mobile di Massa per aver materialmente effettuato il trasporto di esseri umani in acque internazionali, mettendo a forte rischio l'incolumità personale di oltre 50 persone tra cui sette minorenni, quattro dei quali bambini molto piccoli di età. I due sono ora nel carcere di Massa a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Gli arresti sono scattati mercoledì sera. La squadra mobile ha scoperto il Gps e ha ricostruito che era stato nascosto nella nave della ong, estranea alle indagini. Anche attraverso testimonianze, è stato ricostruito che l'apparecchio era nella disponibilità dei due subsahariani. Lo avevano conservato, nascondendolo anche alla ong, per poterlo riutilizzare in un altro viaggio, una volta tornati in Africa per organizzare un altro trasporto. Risulta pure che hanno buttato via il telefonino utilizzato nelle operazioni di contatto davanti alla Libia e alla Tunisia, ma non il Gps. Hanno insospettito i poliziotti anche gli abiti odoranti di benzina dei due indagati, di solito situazione tipica di chi armeggia a un motore, cosa che sarebbe avvenuta durante il viaggio in mare prima di essere raccolti da Life Support.

I due sono in attesa dell'udienza di convalida del fermo davanti al gip di Massa. (ANSA).