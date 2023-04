Camion che trasporta cavalli si ribalta in A1, coda

(ANSA) - AREZZO, 20 APR - Mattinata difficile in A1 sul tratto compreso tra Chiusi e Valdichiana, in direzione Firenze rimasta chiusa per il ribaltamento di un camion che trasportava cavalli.

L'incidente, accaduto intorno alle 11 per cause che saranno appurate dalla polizia stradale di Battifolle, è avvenuto all'altezza del km 394. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le pattuglie della polizia stradale. Il lavoro di rimozione ha richiesto tempo, sul posto si sono create code piuttosto pesanti e disagi. Non ci sono state conseguenze nè per le persone nè per i cavalli. Nel primo pomeriggio il traffico è tornato alla normalità. (ANSA).