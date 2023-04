Da Paolini a Bronzetti, a Firenze il grande tennis femminile

(ANSA) - BAGNO A RIPOLI (FIRENZE), 19 APR - Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Sara Errani, Karolina Muchova, Mayar Sherif e Eugenie Bouchard sono tra le tenniste iscritte al 'Firenze Ladies Open' appuntamento Wta 125 in programma sui campi in terra battuta del Match Ball Firenze Country Club di Bagno a Ripoli (Firenze) dal 14 al 21 maggio 2023 (in contemporanea con la seconda settimana degli Internazionali di Roma). La prima edizione del 'Firenze Ladies Open' diventa il 99/o torneo professionistico femminile organizzato in Italia.

Paolini e Bronzetti sono reduci dalla vittoria della nazionale italiana in Billie Jean King Cup a Bratislava, attesa anche per Errani, ex numero 5 del mondo e finalista di Roma e Roland Garros. Muchova, è stato spiegato nel corso della conferenza stampa di presentazione, è considerata una delle giocatrici più talentuose e Bouchard in carriera ha disputato una finale Slam, a Wimbledon nel 2014. "Stiamo lavorando per creare un movimento tennistico sempre più forte in modo da rappresentare l'Italia in maniera sempre più importante. Questo Paese è il cuore pulsante del tennis mondiale", ha detto in un videomessaggio un'icona del tennis femminile come Tathiana Garbin. "Prima il grande tennis si svolgeva solo a Roma, adesso invece si può vedere in tante altre città italiane come Torino, Milano, Bologna, Firenze, Napoli, Cagliari", ha commentato Guido Turi, consigliere della Federazione italiana Tennis e Padel.

Firenze ha avuto il tennis femminile perché, ha spiegato Turi, "tutte le giocatrici italiane di maggior livello sono toscane".

Il direttore del torneo Maurizio Rosciano ha precisato che il 'Firenze Ladies Open' "fa parte del Tour, non è dunque un challenger. Avremo la lista definitiva delle giocatrici a ridosso del torneo, dipenderà dai risultati di Roma: tra le richieste arrivate c'è quella di Anastasija Pavljucenkova". Il vicepresidente del circolo Match Ball Leonardo Casamonti ha ricordato la ricorrenza "dei 50 anni del circolo" mentre il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha evidenziato che eventi come questo "danno una grande opportunità di sviluppo del territorio, si tratta di una grande occasione di sport". Tra i presenti anche il consigliere metropolitano con delega allo sport Armentano. (ANSA).