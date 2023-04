Pubblicato il catalogo dei disegni della Fondazione Horne

(ANSA) - FIRENZE, 18 APR - Pubblicato il catalogo generale dei disegni della Fondazione Horne di Firenze. Curato da Elisabetta Nardinocchi e Matilde Casati, è stato realizzato col sostegno di Friends of Florence e è frutto di un meticoloso lavoro di studio della collezione grafica che lo stesso Herbert Pency Horne raccolse negli anni. Il catalogo, viene spiegato, è strumento di studio completo della collezione di disegni, una delle più importanti in Italia. Attraverso i saggi delle curatrici è ora possibile approfondire personalità e passioni di Horne. La collezione oltre a dipinti e sculture, comprende 809 disegni di stili, epoche e autori dal '400 ai primi del '900, tra cui opere di Raffaello, Parmigianino, Rubens, Tiepolo e Füssli.

"La pubblicazione giunge dopo anni di studi e ricerche avviati con la necessaria campagna fotografica dell'intera collezione e accompagnati nel tempo da alcuni esemplari interventi di restauro - sottolinea Elisabetta Nardinocchi, direttrice del Museo Horne e curatrice del volume - Varie mostre organizzate dal museo su singoli nuclei della raccolta hanno contribuito a far conoscere parte dei disegni ma è stata la costante presenza, a fianco della Fondazione, dei Friends of Florence che ha consentito di formulare un progetto pluriennale di riordino e di approfondimento, fino al raggiungimento di questo risultato fondamentale per rendere disponibile alla comunità scientifica questa straordinaria raccolta". "Questo catalogo è coronamento di anni di studi - spiega Matilde Casati storica dell'arte - Offre per la prima volta una panoramica completa della ricca collezione di disegni di Herbert Horne che oltre ad apprezzati capolavori comprende disegni ancora poco noti o finora inediti". Le schede sono esito di rigorose ricerche che hanno fatto ricostruire la fortuna critica di ciascun foglio della raccolta e, nel caso di molti disegni, di precisare l'attribuzione, la destinazione e la storia collezionistica. "Ci auguriamo che questo importante volume - sottolinea la presidente di Friends of Florence, Simonetta Brandolini d'Adda - possa contribuire a diffondere la conoscenza di questo fondo e lo spessore di chi lo ha costituito e donato alla collettività per testamento". (ANSA).