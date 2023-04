Morta 25enne in incidente sulla strada 429 a San Miniato

(ANSA) - SAN MINIATO (PISA), 18 APR - Una giovane automobilista, di 25 anni, residente a Gambassi Terme (Firenze), è morta in un incidente stradale stamani sulla strada regionale 429 nel territorio di San Miniato (Pisa). La salma è stata trasferita nel reparto di medicina legale dell'ospedale di Cisanello a Pisa a disposizione dell'autorità giudiziaria.

L'impatto è avvenuto in un tratto curvilineo e, diversamente da quanto appreso in precedenza, è stato fra un'auto e un camion, non fra un'auto e una motocicletta. L'auto era condotta dalla 25enne, mentre il mezzo pesante era guidato da un 37enne, che è stato a sua volta soccorso dal 118 ed era in stato di choc. La strada è stata chiusa al traffico per tutta la mattina.

Accertamenti su cause e dinamica dell'incidente sono in corso.

(ANSA).