Furti, 'spaccata' in negozio telefonia e hi-tech a Camucia

(ANSA) - CORTONA (AREZZO), 18 APR - Hanno usato un furgone per sfondare la porta ed entrare all'interno di una rivendita a marchio Trony a Camucia (Arezzo) poi hanno rubato telefonini e altro materiale hi-tech per svariate migliaia di euro prima di fuggire in auto in direzione di Terontola dove, secondo una ricostruzione dei carabinieri, sarebbero saliti su un'auto pulita. Quindi hanno continuato a scappare e abbandonando gli altri due mezzi. I veicoli sono risultati rubati in una officina meccanica della zona. Sono in corso indagini, anche attraverso le immagini delle telecamere, per risalire agli autori del furto, con ogni probabilità una banda di pendolari del crimine.

Il valore della refurtiva è da quantificare. Notevoli i danni.

(ANSA).