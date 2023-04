Rapina in centro a Firenze, 22enne aggredito da giovani

(ANSA) - FIRENZE, 17 APR - Aggredito e rapinato ieri intorno alle 5:15 in piazza Santa Maria Novella a Firenze da alcuni giovani. E' quanto denunciato ai carabinieri da un 22enne che è stato poi portato in ospedale per alcune lievi lesioni.

Secondo quanto riferito dalla vittima,i giovani che lo hanno ggredito gli hanno strappato la collana in oro che portava al collo e portato via una cintura di Gucci.

Sono in corso indagini dei carabinieri della compagnia di Firenze: al vaglio intanto i sistemi di videosorveglianza.

(ANSA).