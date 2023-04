Aggredito per rapina alle Cascine a Firenze,un mese prognosi

(ANSA) - FIRENZE, 15 APR - Si è avvicinato con il pretesto di una sigaretta, ha colpito con un pugno un trentasettenne e gli ha portato via portafogli e cellulare. E' la rapina denunciata ai carabinieri dal 37enne: l'uomo ha spiegato che è avvenuta mercoledì sera al parco delle Cascine a Firenze ma solo il giorno successivo la vittima, accusando un intenso dolore, è ricorsa alle cure del pronto soccorso, dove i medici gli hanno diagnosticato la frattura della parete anteriore della mascella, giudicata guaribile in trenta giorni. Ieri poi la denuncia ai carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione, il trentasettenne passeggiava nel parco quando è stato avvicinato da uno sconosciuto, descritto come un extracomunitario, che dopo avergli chiesto una sigaretta gli avrebbe sferrato un pugno facendogli perdere i sensi. Quando la vittima è rinvenuta si è accorta di non avere più il borsello che conteneva il portafogli e il cellulare. Il trentasettenne è ritornato a casa ma il giorno successivo è stato costretto ad andare in ospedale. Poi ha presentato la denuncia. Al vaglio degli investigatori sono le telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire la dinamica e individuare il responsabile. (ANSA).