Cavallo entra in Autopalio, nessun incidente

(ANSA) - SIENA, 14 APR - Un cavallo al trotto contromano sulla corsia di sorpasso dell'Autopalio, la superstrada Firenze-Siena, all'altezza dello svincolo di Monteriggioni (Siena). E' quanto si sono trovati di fronte gli automobilisti che intorno alle 11 stavano percorrendo la carreggiata in direzione nord. Numerose le chiamate alle forze dell'ordine ma non si sono registrati incidenti. L'animale dopo aver percorso qualche centinaia di metri di Autopalio è poi saltato tranquillamente nel campo adiacente dove è stato catturato dagli agenti della polizia municipale di Monteriggioni e riconsegnato al legittimo proprietario. Il cavallo in Autopalio è stato filmato anche da un automobilista, video poi diffuso sui social.

