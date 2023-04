Potenziamento server Cup, stop 2 giorni a prenotazioni esami

(ANSA) - FIRENZE, 13 APR - Questo fine settimana, il 15 e 16 aprile, saranno sospese le prenotazioni delle visite e degli esami attraverso gli sportelli Cup, i call center, in farmacia e online. Lo rende noto la Regione Toscana spiegando che "l'interruzione del servizio è legata alla sostituzione di alcuni server centrali della piattaforma informatica che gestisce il sistema Cup2.0: manutenzione programmata per rendere tutto il sistema più performante".

La sospensione del servizio scatterà alle 21 di venerdì 14 aprile e si protrarrà fino alla mezzanotte di domenica 16 aprile. Regione ed Estar, si spiega ancora, "hanno avvertito per tempo le aziende sanitarie, inviando loro una comunicazione alla fine di marzo. A causa del fermo macchina necessario per i lavori di potenziamento dei server, gli sportelli di prenotazione e call center non potranno operare sabato 15: ugualmente le farmacie, aperte nel fine settimana, che offrono il servizio di prenotazione e che non saranno in grado dunque di interfacciarsi con il sistema neppure domenica 16 aprile.

Regione Toscana si scusa per i disservizi. I tecnici di Estar e del fornitore del servizio affiancheranno, lunedì mattina, le Aziende sanitarie durante le fasi riavvio del sistema". (ANSA).