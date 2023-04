Incidente in A11 a Pistoia, muore 35enne

(ANSA) - PISTOIA, 13 APR - Un uomo di 35 anni, residente a Scandicci (Firenze), è morto nella tarda serata di ieri a causa di un incidente stradale avvenuto lungo la A11 nel territorio del comune di Pistoia. Secondo quanto appreso la vittima viaggiava su un'auto, in direzione Firenze, che ha urtato l'assorbitore d'urto di un cantiere mobile, coinvolgendo un mezzo pesante dell'impresa che stava eseguendo il ripasso della segnaletica orizzontale. In seguito all'incidente, verificatosi intorno alle 23:45, il tratto tra Pistoia e Prato Ovest è stato chiuso, venendo poi riaperto poco dopo le 3. Sul posto con i sanitari inviati dal 118 intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradele e personale della direzione 4/o tronco di Firenze di Aspi. Quest'ultima in una nota precisa che il cantiere era "correttamente segnalato". (ANSA).