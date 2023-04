A Massa in mostra città irreali e 'Il tempo sospeso' di Damioli

(ANSA) - MASSA, 13 APR - Metropoli contemporanee dove grandi e immobili architetture danno vita ad atmosfere che esulano dal reale. Paesaggi urbani che fanno da sfondo a scene di vita quotidiana in cui l'elemento umano sembra essere avvolto da uno spazio temporale sospeso in un eterno presente. Sono questi gli elementi fondamentali delle opere di Aldo Damioli, esposte nella mostra 'Il tempo sospeso' da sabato 15 aprile - opening alle ore 18 alla presenza dell'autore - fino al 20 maggio nel Salone degli Svizzeri del Palazzo Ducale di Massa (Massa Carrara).

Un evento espositivo organizzato dall'Associazione Quattro Coronati con il patrocinio della Provincia di Massa - Carrara.

Damioli è uno dei maggiori esponenti di una pittura concettuale che affonda le radici nella metafisica, le 38 opere in mostra, realizzate in acrilico su tela, dai 40ž50 cm fino ai due metri, sono opere sospese tra l'irreale realtà, si spiega in una nota.

Il sapiente uso della prospettiva, la particolare lavorazione del colore e la resa atmosferica dei suoi dipinti, gli hanno permesso di poter essere annoverato come il nuovo grande vedutista contemporaneo. Basta osservare le rappresentazioni di New York dipinta come se fosse Venezia e trasformata in una sorta di non-luogo e di non-tempo tanto irreale da sembrare concreta. L'esposizione, ad ingresso libero, sarà aperta dal martedì al sabato dalle ore 16.30 alle 19 nel Salone degli Svizzeri del Palazzo Ducale. (ANSA).