Rapine in strada tra minori, in crescita denunce a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 12 APR - Dall'inizio dell'anno sono "oltre una decina le rapine in strada tra minori denunciate dalle vittime nel capoluogo toscano". E' quanto emerge da una relazione presentata oggi a Firenze nel corso della cerimonia per il 171mo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Si tratta di "un dato non ancora definitivo, considerando che talvolta queste vicende non vengono segnalate, poiché erroneamente considerate meri screzi giovanili".

Nel 2022 sono stati denunciati 259 minorenni nel capoluogo toscano (20 dei quali arrestati) per furti (specialmente in negozi), ricettazione, rapine in strada (per lo più con vittime altri minori) e lesioni dolose e spaccio. Per far fronte al fenomeno, i controlli delle forze dell'ordine nella provincia di Firenze negli ultimi mesi sono aumentati su impulso del questore Maurizio Auriemma. "La forte sinergia tra enti, istituzioni e forze di polizia ha già portato nell'anno in corso a dati più che soddisfacenti - ha sottolineato il questore -, con una diminuzione dei reati nella provincia del -7,6% nel primo trimestre del 2023 rispetto a quello del 2022. Il mio obiettivo ora è continuare in questa direzione senza mai trascurare però i servizi ai cittadini, come ad esempio il rilascio dei passaporti o dei permessi di soggiorno, oltre ad una sempre più capillare presenza sul territorio, anche tramite il ripristino dei cosiddetti 'posti di polizia' negli ospedali di Firenze e Empoli". Per Auriemma "per assicurare la pace e la serenità collettiva le istituzioni cittadine e tutte le forze di polizia debbano lavorare gomito a gomito, ognuna secondo le proprie specifiche competenze, perseguendo un unico obiettivo: garantire una società civile nella quale avvengono sempre meno reati. Per questo motivo, a Firenze, ho dato immediatamente impulso a tutta una serie di specifici servizi di prevenzione finalizzati ad anticipare la consumazione dei crimini". (ANSA).