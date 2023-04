Quattro itinerari per conoscere patrimonio industriale di Prato

(ANSA) - PRATO, 12 APR - Quattro itinerari, che porteranno i visitatori alla scoperta dell'opera di Pier Luigi Nervi, dei tessuti green, del Campolmi e del Mumat, chiuderanno il 22 e il 23 aprile il cartellone di Tipo Festival, kermesse che ha fatto parlare del turismo industriale pratese, e delle sue potenzialità. Il 22, dalle ore 11 alle 12.30 si andrà alla scoperta del Polo Campolmi ed è in programma la visita guidata dell'ex Cimatoria Campolmi Leopoldo e C. che si snoda tra gli originali ambienti, che oggi ospitano il Museo del Tessuto, la Biblioteca Lazzerini, e gli spazi contigui esterni, arricchiti da opere d'arte che provengono principalmente dalla collezione del Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci. Dalle 13 alle 18 protagonisti saranno i tessuti green con il tessile riciclato made in Prato. Visite ad alcune eccellenze produttive del distretto green di Oste-Montemurlo, votato da sempre all'economia circolare. Il 23, dalle 9.30 alle 13, si andrà alla scoperta dell'opera pionieristica di Pier Luigi Nervi a Prato, dove l'ingegnere ha potuto sperimentare nuove tecniche costruttive per l'utilizzo del cemento armato per le industrie.

Un tour tra la Val di Bisenzio e il centro di Prato, in cui si andrà alla scoperta di antichi opifici tessili, nei quali emergono i tratti caratteristici e le soluzioni tecnologiche innovative dell'opera dell'ingegner Nervi, chiamato tra le due guerre dagli industriali pratesi a rinnovare e ampliare gli edifici dell'industria tessile in grande espansione. Alle 15.30 un percorso lungofiume alla scoperta dei manufatti idraulici a servizio dell'ex fabbrica Meucci, oggi Museo delle macchine tessili. (ANSA).