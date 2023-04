Omicidio nel Livornese, proseguono ricerche suocero vittima

(ANSA) - VADA (LIVORNO), 12 APR - Proseguono da ieri le ricerche a tutto campo da parte dei carabinieri di Antonino Fedele, l'80enne suocero di Massimiliano Moneta, 57 anni, ucciso ieri con un colpo di fucile a Vada (Livorno), in un terreno di proprietà dello stesso Fedele, che poi sarebbe fuggito prima dell'arrivo dei militari. Il 57enne era imputato in un processo per violenza e maltrattamenti nei confronti della ex moglie, figlia di Fedele.

Sul luogo dell'omicidio gli investigatori hanno recuperato e posto sotto sequestro l'arma del delitto, si tratta di un fucile da caccia. Impiegate sul posto anche unità cinofile. (ANSA).