Manifattura Tabacchi Firenze apre nuovo spazio con mostra

(ANSA) - FIRENZE, 12 APR - Inaugurato un nuovo spazio multifunzionale di Manifattura Tabacchi, l'ex fabbrica di sigari fiorentina, con una mostra dedicata all'artista estone Katja Novitskova, aperta gratuitamente fino al 18 giugno.

L'esposizione, realizzata nell'ambito del Fuorimostra di Palazzo Strozzi per 'Reaching for the Stars', si spiega, è l'occasione per visitare gli ambienti recentemente rinnovati della factory con ristoranti, caffè, negozi, uffici, botteghe artigiane e giardino pensile.

Nei nuovi spazi di Manifattura Tabacchi, Katja Novitskova propone una riflessione sul valore delle immagini nel mondo contemporaneo con foto-sculture di grande formato, riprodotte su lastre di alluminio sagomate e pannelli cartonati, con immagini di animali raccolte da internet. Le fotografie hanno trasformato questi animali in immagini piatte, prima che l'artista restituisse loro, attraverso l'opera, le tre dimensioni.

"Siamo felici di rinnovare la collaborazione con Manifattura Tabacchi, che in questa occasione trova lo sviluppo di uno speciale progetto espositivo delle opere di Katja Novitskova all'interno del nuovo spazio della factory, grazie alla partnership con la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo", commenta Arturo Galansino, direttore della Fondazione Palazzo Strozzi. La mostra è allestita in uno spazio di 350 metri quadrati dedicato all'arte, ricavato nell'edificio centrale della factory (ex officina). Sul tetto dell'edificio apre anche l'Officina botanica di Manifattura Tabacchi, un giardino pensile pubblico con 96 alberi e 1.300 arbusti e piante. "Grazie agli spazi della Factory - dice il vicesindaco Alessia Bettini - Manifattura Tabacchi si conferma luogo di contemporaneità, sperimentazione e innovazione". Per Michelangelo Giombini, ceo di Manifattura Tabacchi "questa mostra inaugura un'ulteriore fase dello sviluppo di Manifattura che diventa ora pienamente operativa con negozi, ristoranti, uffici e spazi multifunzionali destinati a farne un nuovo centro nevralgico per Firenze". (ANSA).