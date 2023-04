Eli Russell Linnetz è guest designer a Pitti Uomo

(ANSA) - FIRENZE, 12 APR - L'artista e stilista californiano Eli Russell Linnetz è il 'guest designer' della prossima edizione di Pitti Immagine Uomo, a Firenze, dal 13 al 16 Giugno.

La sua sfilata è in programma mercoledì 14 giugno, con la collezione primavera-estate 2024 della sua etichetta 'Erl': racconterà la sua visione creativa a cavallo tra moda, design e lifestyle realizzando un progetto specifico per l'occasione.

"È con grande emozione che mi unisco alla lunga lista di eroi che hanno percorso queste strade prima di me", ha detto, spiegando che per lui è "come stare sulle spalle dei giganti - le onde della California che si gonfiano verso il cielo e poi si infrangono su Firenze, culla del Rinascimento e della magia - e una bellezza che nasce all'improvviso dal nulla".

Nato a Venice Beach, California, si è laureato alla Usc School of Cinematic Arts, poi nel 2020 ha lanciato il suo brand, che propone una rivisitazione dei capi icona dell'abbigliamento americano. Oggi l'etichetta include moda donna, accessori, fragranze e childrenswear ed è presente in oltre 220 negozi a livello globale. Eli Russell Linnetz ha ricevuto numerosi premi internazionali, inoltre, nel maggio 2022 ha debuttato la sua collaborazione con Dior, come guest designer per la collezione uomo Spring 2023 con Kim Jones. (ANSA).