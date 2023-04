Alberto di Monaco con Charlene a Fondazione Bocelli Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 12 APR - Visita di Alberto di Monaco e della principessa Charlene a Firenze per le celebrazioni dei 160 anni del consolato del Principato di Monaco nel capoluogo toscano. La coppia, attesa stasera nel salone dei 500 a Palazzo Vecchio per una cena di gala a scopo benefico, ha visitato questo pomeriggio gli spazi della sede della Andrea Bocelli Foundation, nel complesso di San Firenze, a due passi da piazza Signoria, accompagnata dal fondatore Andrea Bocelli e dal vice presidente Veronica Berti.

Alberto di Monaco e la principessa Charlene sono stati accolti negli spazi dedicati all'Abf globalab, centro di orientamento e vocazionale per i giovani di età compresa tra i 16-25 anni. Parte dei proventi della cena di gala di stasera, organizzata dal consolato di Monaco, saranno destinati ai progetti della Prince Albert II Foundation e della stessa Andrea Bocelli foundation. "Una comunione di intenti - si spiega in una nota di Abf - che è una conferma rispetto a quanto i reali hanno scelto di fare già in passato scegliendo di sostenere la mission 'empowering people and communities' ed in particolare le attività della Fondazione ad Haiti donando per il programma 'Abf Water Truck'. (ANSA).